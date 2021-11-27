Директор аграрного фонда заявила, что цена на картофель в России вырастет из-за плохого урожая Фото: Евгения ГУСЕВА

Осенью стоимость картофеля как правило снижается, поскольку собран новый урожай, однако в текущем году урожай картофеля оказался «не самым лучшим», что приведет к росту цены на него. Такой прогноз дала исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая.

«Этот год значительно уступает прошлому по урожайности. Также были нарушены многие зарубежные каналы поставок за счет пандемии, и это также делает дороже иностранную продукцию», - приводит агентство «Прайм» слова специалиста

Строгая также указала, что в текущем году есть и фактор дефицита удобрений, который стал следствием пандемии коронавируса. По ее словам, все это приведет к повышению цен на овощи почти по всем позициям.

Напомним, накануне сообщалось, что Минсельхоз России проинформировал правительство о возможных проблемах со сбором урожая картофеля в текущем году, указав на то, что придется вести работы по увеличению закупок данной продукции за рубежом.