Читатели болгарского издания высмеяли заявления Украины о готовящемся «вторжении» России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели болгарского издания «Факти» раскритиковали заявление министра иностранных Украины Дмитрия Кулебы о сдерживании «российской агрессии», в том числе и его слова о том, что «нападение» со стороны Москвы «будет слишком дорого стоить».

Пользователи назвали подобные высказывания голословными, призвав украинские власти не вести себя настолько самоуверенно по отношению к соседу.

«И не надоело украинцам, что Россия все на них нападает и никак не нападет? Вот уже шесть лет», - заявил один из читателей.

Другой пользователь сравнил Россию с «большим благовоспитанным медведем», на которого лают «бродячие собаки». «Судя по всему, у последних есть серьезные причины отвлекать население от реальных проблем», - отметил он.

«XXI век, украинские силы продолжают совершать набеги на русскоязычные села в стране. Ведут себя так, будто Минских соглашений нет, а вместо того, чтобы призывать их к ответу, НАТО приглашает их на свои встречи», - считает другой пользователь.

Еще один читатель полагает, что Украина «нарывается на войну и надеется на Запад, но это ей выйдет боком».

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США, отметив, что никакого вторжения с российской стороны не будет.