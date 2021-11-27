Нарышкин считает пропагандистской акцией Госдепа США заявления о якобы «вторжении» России на Украину

Сергей Нарышкин Фото: Александр Жданов

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину.

«Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы они эту ложь множили», - заявил он в интервью на телеканале «Россия-1», добавив, что вокруг этого «раздули довольно большой пузырь»

Нарышкин отметил, что Москве необходимо сохранять выдержку и укреплять свою обороноспособность на фоне желания Вашингтона разжечь конфликт на востоке Украины с новой силой.

Глава СВР подчеркнул, что никакого вторжения России на Украину не будет. «Да, должен всех успокоить, ничего такого не будет», - заявил он.

Напомним, днем ранее, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о планируемом госперевороте в стране, который должен случиться якобы 1 декабря этого года. По его словам, к этому могут быть причастны Россия и бизнесмен Ринат Ахметов, которые выделяют на переворот миллиарды долларов.