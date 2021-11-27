Центр им. Гамалеи планирует исследование препарата против коронавируса на основе моноклональных антител в начале 2022

Центр им. Гамалеи планирует исследовать препарата против коронавируса на основе моноклональных антител в начале 2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

Центр им. Гамалеи собирается начать исследование своего препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител в первых числах 2022 года. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Наш институт уже разрабатывает коктейль из моноклональных антител, который мы начнем испытывать в первых числах наступающего», - заявил специалист в интервью на телеканале «Россия-1».

Гинцбург отметил, что сегодня перед Центром им. Гамалеи стоит задача создать средство, способное подавлять размножение любого штамма вируса. Как он подчеркнул, разработка и испытание подобного препарата требует привлечения большого количества ресурсов. Клинические испытания будут продолжаться около трех – четырех месяцев.

«Это безумных денег стоит. Но тем не менее правительство Москвы закупает этот препарат для лечения беременных женщин», - добавил он.

Напомним, ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что на сегодняшний день препарат находится в высокой степени готовности, а также выразил надежду, что его могут зарегистрировать в течение трех - пяти месяцев.