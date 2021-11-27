Борис Джонсон заявил, что омикрон-штамм передается между вакцинированными людьми

Борис Джонсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции, названный "омикроном", может передаваться между полностью вакцинированными людьми. Заявление было сделано в ходе пресс-конференции политика.

Он сообщил, что теперь для въезда в страну всем людям потребуется сдать ПЦР-тест на коронавирус и сохранять режим самоизоляции до получения отрицательного результата. Сейчас в стране разыскивают тех, кто недавно бывал в странах зоны риска. Также контактировавшие с теми, у кого есть подозрение на заражение штаммом "омикрон", будут вынуждены уйти на самоизоляцию вне зависимости от наличия прививки.

- Этот вариант распространяется по миру, и два случая уже выявлены у нас в Соединенном Королевстве. Как это всегда бывает с новыми разновидностями вируса, есть многое, чего на столь раннем этапе мы просто не можем знать, однако наши ученые получают о нем все больше и больше информации. Похоже на то, что "омикрон" распространяется очень быстро и может передаваться между людьми, получившими обе дозы вакцины, — заявил британкий премьер.

Напомним, накануне стало известно о появлении нового штамма коронавируса, получившего научное название B.1.1.529. Случаи инфицирования зафиксировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заражения были выявлены в Бельгии и Израили. Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый штамм с Эболой.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове предположила, что новый штамм коронавируса мог произойти от пациента с недолеченным COVID-19.