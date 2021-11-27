ВОЗ выдвинула гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса

ВОЗ выдвинул гипотезу происхождения нового штамма коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове предположила, что новый штамм коронавируса мог произойти от пациента с недолеченным COVID-19.

- Она (Ван Керкхове) сказала, что неизвестно, откуда взялся этот штамм, но согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени, — пишет издание Financial Times.

При этом Ван Керкхове заявила о важности взвешенного подхода. Она призвала тщательно следить за всеми штаммами и напомнила о существовании «дельты», от которого продолжают умирать люди.

Ранее директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в Южно-Африканской Республики Тулио де Оливейра сообщил, что страна поделится с другими государствами образцами нового штамма коронавирусной инфекции, названного «омикрон».

Напомним, накануне стало известно о появлении нового штамма коронавируса, получившего научное название B.1.1.529. Случаи инфицирования зафиксировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заражения были выявлены в Бельгии и Израили. Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый штамм с Эболой.