Госсекретарь США поблагодарил южноафриканских ученых за быстрое выявление штамма "омикрон"

Политики подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества между США и Южной Африкой Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил южноафриканских ученых, которые смогли оперативно выявить новый штамм коронавирусной инфекции, названный "омикрон". Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, которое было опубликовано по итогам переговоров Блинкена с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

"Госсекретарь Блинкен в особенности дал высокую оценку работе южноафриканских ученых за быстрое выявление разновидности "омикрон" и правительству Южной Африки за прозрачность в том, что касается распространения информации, это должно послужить примером всему миру", - говорится в документе.

Также Блинкен поблагодарил ЮАР за давнее сотрудничество с США и подчеркнул, что оно должно развиваться - в особенности, в сфере здравоохранения, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, которая предугадала появление нового штамма коронавируса "омикрон", заявила, что заболевание им вызывает необычные симптомы у молодых людей.