Предугадавшая появления штамма "омикрон" врач назвала его первые симптомы

Симптомы больных новых штаммом отличались от того, что врач видела ранее Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, которая предугадала появление нового штамма коронавируса "омикрон", заявила, что заболевание им вызывает необычные симптомы у молодых людей. Об этом она рассказала газете The Daily Telegraph.

По словам Кутзе, молодые люди с коронавирусом штамма "омикрон" жалуются на сильную усталость. При этом они не имеют других характерных для COVID-19 симптомов - потеря вкуса и запаха, температура.

"Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше, и были очень легкими", - рассказала врач.

По ее словам, пациенты страдают от сильной усталости и разбитости. Кутзе опасается, что для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом болезнь будет протекать тяжелее.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в Южно-Африканской Республики Тулио де Оливейра сообщил, что страна поделится с другими государствами образцами нового штамма коронавирусной инфекции, названного "омикрон".