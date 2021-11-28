Британия вводит обязательное тестирование и карантин для всех въезжающих в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании вводят для всех въезжающих на территорию страны обязательное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию и карантин до получения отрицательного результата на COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Соединенного Королевства.

Для полностью вакцинированных туристов, прибывших в страну после 4 часов утра вторника, 30 ноября, будет действовать самоизоляция и прохождение ПЦР-теста до конца следующего дня после въезда. После получения отрицательного результата режим самоизоляции прекращается, говорится на сайте ведомства.

Что касается невакцинированных, то они будут обязаны пройти ПЦР-тестирование на второй и восьмой день после прилета и соблюдать карантин в течение десяти дней. Кроме того, они должны сдать тест за три дня до вылета.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно о появлении нового штамма коронавируса, получившего научное название B.1.1.529. По данным экспертов, он демонстрирует устойчивость к вакцинам. Случаи инфицирования зафиксировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заражения были выявлены в Бельгии и Израиле. Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами.