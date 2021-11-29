Бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику в России до 15% Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Российские производители предупредили о возможном повышении цен на бытовую технику до 15% из-за вступления в следующем году в силу закона об экспортном запрете по всем видам ломов и отходам с содержанием драгметаллов, которые содержат драгметаллы.

Как передают «Известия», в связи с введенным запретом бизнес не сможет утилизировать свою продукцию по РОП (расширенная ответственность производителя), поэтому ему придется выплачивать экосбор.

Согласно приведенным данным, электроника и бытовая техника в текущем уже подорожали на 10-15%. Однако данный показатель может увеличиться еще на 13%, поскольку закон вступит в силу в следующем году.

Специалисты также сообщили, что у повышения стоимости техники есть и другие причины, среди которых, проблемы с контейнерными перевозками и сообщением с другими странами из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По прогнозам экспертов, электроинструменты в 2022 году прибавят в цене 11%, электроника подорожает на 9%, а мелкая бытовая техника - на 13-15%.

Напомним, о таком подорожании товаров предупреждали еще в прошлом году.