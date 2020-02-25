2020-02-25T05:06:40+03:00
Экономика

В следующем году в России может подорожать бытовая техника

Рост цен на непродовольственные товары объясняют повышением расходов на утилизацию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 годуВ России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 годуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В следующем году в России могут подорожать непродовольственные товары, причем больше всего, по прогнозам специалистов, вырастут цены на бытовую технику – на 13%, электрические инструменты (11%) и электронику (9%). Ожидается, что на пять процентов подорожает также обувь, а одежда – на два.

Об этом рассказал газете «Известия» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров, пояснив, что цены на пылесосы, стиральные машины и прочие необходимые в каждом доме вещи могут подняться, если с 2021 года вступят в силу нормативы, предполагающие стопроцентную утилизацию отходов потребительских товаров (как отечественных, так и импортных) и упаковки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, увеличить норматив переработки отходов от использованных товаров до 100% предложило министерство природных ресурсов и экологии России. Ранее сообщалось, что это позволит увеличить общий размер экологического сбора до 136 миллиардов рублей в год, а цены для потребителей вырастут на 0,25 – 1,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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