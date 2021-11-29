Песков заявил, что дата разговора Путина и Байдена еще не назначена

Президент России Владимир Путин
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К настоящему времени дата и время разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом еще не назначены. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 29 ноября.
По словам представителя Кремля, дату разговора могут согласовать в любой момент.
На вопрос о возможных темах обсуждения Песков ответил, что в приоритете отношения России и США.
"Пока каких-то фиксированных наборов тем нет, - уточнил Песков. - Конечно, в первую очередь речь пойдет о двусторонних отношениях".
Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов России и Соединенных Штатов могут состояться до конца 2021 года. По словам Пескова, подвижек по диалогу двух президентов по-прежнему нет.