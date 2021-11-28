Песков допустил, что Путин и Байден проведут переговоры до конца года Фото: REUTERS

Переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться до конца этого года, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что до конца года это общение сможет состояться», – сказал пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами.

По словам Пескова, подвижек по диалогу двух президентов по-пержнему нет. Если переговоры политиков состоится, то это будет, вероятнее всего, видеоконференция, добавил он.

Напомним, ранее представитель Кремля рассказал, какие темы будут обсуждать в ходе переговоров лидеры России и США, отметив, что основными темами станут Украина и НАТО. Как сообщалось, встреча Путина и Байдена состоится в онлайн-формате и пройдет в 2021 году, однако точной даты пока нет.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что тема Украины так или иначе будет затронута на встрече двух лидеров.