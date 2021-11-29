Полную компенсацию советских вкладов в России отложили еще на год

Россиянам, желающим получить компенсацию за "сгоревшие" вклады советских времен, придется подождать еще год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне не смогут получить компенсацию вкладов советских времен до 1 января 2025 года. Владимир Путин подписал закон о приостановке начала действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», в котором регламентировалась полная компенсация дореформенных вкладов граждан. Документ 29 ноября размещен на официальном портале правовой информации.

Закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности денег, которые россияне до 20 июня 1991 года поместили на вклады в Сбербанк, а до 1 января 1992 года – в государственные бумаги СССР или РСФСР или на вклады в российские организации государственного страхования, был принят в 1995 году. С 2003 года его действие неоднократно приостанавливалось.

Долги государства по советским вкладам больше, чем золотой запас страны, сообщалось ранее на kp.ru.

А вот здесь можно прочитать историю белоруса, который получил компенсацию по вкладу, сделанному на его имя родителями в советское время. Когда был сделан вклад, сумма, положенная на счет, была эквивалентна половине стоимости автомобиля. После пересчета компенсации за причитающиеся ему деньги мужчина мог купить только буханку хлеба.