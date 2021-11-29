Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 ноября 2021 11:41

Полную компенсацию советских вкладов в России отложили еще на год

Путин подписал закон о приостановке начала действия закона, который предусматривал компенсацию вкладов советских времен
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Россиянам, желающим получить компенсацию за "сгоревшие" вклады советских времен, придется подождать еще год.

Россиянам, желающим получить компенсацию за "сгоревшие" вклады советских времен, придется подождать еще год.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне не смогут получить компенсацию вкладов советских времен до 1 января 2025 года. Владимир Путин подписал закон о приостановке начала действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», в котором регламентировалась полная компенсация дореформенных вкладов граждан. Документ 29 ноября размещен на официальном портале правовой информации.

Закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности денег, которые россияне до 20 июня 1991 года поместили на вклады в Сбербанк, а до 1 января 1992 года – в государственные бумаги СССР или РСФСР или на вклады в российские организации государственного страхования, был принят в 1995 году. С 2003 года его действие неоднократно приостанавливалось.

Долги государства по советским вкладам больше, чем золотой запас страны, сообщалось ранее на kp.ru.

А вот здесь можно прочитать историю белоруса, который получил компенсацию по вкладу, сделанному на его имя родителями в советское время. Когда был сделан вклад, сумма, положенная на счет, была эквивалентна половине стоимости автомобиля. После пересчета компенсации за причитающиеся ему деньги мужчина мог купить только буханку хлеба.