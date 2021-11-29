Правительство Германии планирует введение безвизового режима для российской молодежи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия может установить безвизовый режим для молодежи из России. Об этом сказано в коалиционном докладе нового правительства ФРГ (СДПГ, «Зеленые», СвДП). Партии не исключают, что некоторым категориям россиян буде упрощен въезд в страну.

В тексте документа сказано: «Мы планируем создать возможность безвизового въезда из России в Германию для особо важных целевых групп, например, молодых людей до 25 лет».

Эта инициатива находит поддержку в правительстве страны. Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства, депутат бундестага от партии СДПГ Йохан Заатхоф отмечает, что подобный шаг упрочит связь между странами и поспособствует плодотворному сотрудничеству.

- Я был очень рад поддержать, потому что она направлена на объединение людей, — заявил «Известиям» политик.

Если инициатива устоит во время слушаний, то будет необходимо провести консультации с партнерами в ЕС.

Вопрос о безвизовом въезде для граждан затрагивается не впервые. В мае 2005 года эта тема уже обсуждалась, в 2006 году было подписано соглашение об упрощении правил въезда, а в 2007 году стороны начали обсуждать детали реализации будущего соглашения.

Переговоры затянулись на несколько лет и в 2014 году были заморожены из-за первого блока санкций в отношении РФ в связи с событиями, связанными с Украиной и присоединением Крыма к России.

Пока ситуация на Украине так и остается напряженной. в Верховную раду внесен законопроект о допуске иностранных вооруженных сил на территорию страны для участия в учениях в 2022 году.

- Это сделано на пике сложных отношений России и НАТО, что говорит о заведомо провокационном характере документа. Сегодня президент Зеленский — скорее клерк из офиса НАТО, которому дают команду, куда сбегать и что написать, - отметил в беседе с Rt политолог Руслан Бальбек.

В свою очередь политолог Александр Лазарев объясняет, что украинские власти пытаются убедить народ, что им грозит опасность и Россия может в любой момент проявить агрессию.

По мнению эксперта, таким образом политики отвлекают внимание украинцев от насущных проблем, сообщает ФАН.