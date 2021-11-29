Рогозин заявил о необходимости запустить станцию к Венере до 2030 года

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия должна запустить станцию к Венере до 2030 года, в противном случае страна «вывалится» из тройки великих космических держав. Такое заявление в понедельник, 29 ноября, сделал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, говоря о миссии по исследованию Венеры.

«До 2030 года, мы считаем, это надо сделать в любом случае, иначе мы просто вывалимся из тройки великих космических держав и будем отставать», - сказал глава «Роскосмоса», назвав это «недопустимой историей».

Рогозин заявил, что «Роскосмос» обсуждает с NASA совместную реализацию данного проекта, однако в США для его запуска необходимо еще политические согласования. Кроме того, как он отметил, на сроки может оказать влияние множество факторов, среди которых отсутствие электроники или неудача на испытаниях.

По его словам, в крайнем случае полет автоматической станции на Венеру может быть реализован в партнерстве не с Соединенными Штатами, а с другой страной.