В Центробанке рассказали, что делать, если вам навязывают страховку по кредиту

Человек должен сам выбрать. Ему нельзя это навязывать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стандартная ситуация. Вы пришли в банк, чтобы взять кредит, а услужливый менеджер предлагает оформить целый пакет услуг. И даже обосновывает это тем, что деньги в долг дадут только при этом условии. Или делает все втихомолку, подсовывая на подпись кипу документов. Такую практику в Центробанке считают токсичной и со следующего года планируют ее искоренить.

- Чтобы справиться с проблемой навязывания, мы ввели требования, которые запрещают банкам так называемые предпроданные услуги. Это когда в договоре сразу стоят галочки, что ты вместе с кредитом купил еще - раз, два, три, четыре. Такое часто бывало, что они уже были проставлены. Человеку, особенно когда он заполнял заявление на кредит на сайте, надо было догадаться, что их можно снять, - рассказал в эксклюзивном интервью KP.RU Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

По его словам, такая практика с 30 декабря станет незаконной (вступает в силу соответствующий федеральный закон).

- Человек должен сам выбрать. Ему нельзя это навязывать. За исключением случаев, когда это обязательная страховка по закону (например, защита имущества при ипотеке), - уточнил Михаил Мамута.

Полную версию интервью читайте на сайте kp.ru в 10:00.