Отказаться от навязанной банком страховки можно будет через месяц и пять дней

Обычно человек понимает, что он переплачивает, когда наступает срок платить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас любой клиент может отказаться от страховки, если в течение 14 дней поймет, что она ему не нужна. Это было сделано специально, чтобы оградить граждан от навязанных услуг. Тем не менее оказалось, что этого срока недостаточно. И в ЦБ решили его продлить.

- Обычно человек понимает, что он переплачивает, когда наступает срок платить. И первый платеж по кредиту – это момент, когда он осознает реальную сумму. Поэтому мы хотим дать человеку пять дней после этого платежа, чтобы он мог воспользоваться своим правом на отказ от дополнительных услуг, - рассказал в эксклюзивном интервью KP.RU Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

По его словам, банки стали все больше продавать нефинансовых продуктов, в том числе страховых. Очень часто страховку навязывают клиенту, когда он хочет взять деньги в долг. Как правило банки в этом случае номинально выступают как агенты. Если человек хочет вернуть деньги за страховку, они разводят руками и говорят, что нужно обращаться к непосредственному продавцу - то есть в страховую компанию. Это усложняет процесс возврата. Со следующего года у банков появится обязанность тоже возвращать деньги клиентам.

- Логика здесь простая. Поскольку банк продает не все подряд, а услуги и продукты тех, с кем он заключил специальные договоры, то это его ответственность за выбор поставщиков, партнеров, - объяснил Михаил Мамута.

Он также уточнил, что в ближайшее время банки обязаны будут раскрывать полную стоимость кредита с учетом страховки, чтобы клиенты могли принимать взвешенные решения. ЦБ уже работает над текстом этого законопроекта.

Полную версию интервью читайте на сайте kp.ru в 10:00.