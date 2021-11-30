«Это большая подстава»: В ЦБ рассказали, как россиян могут обманывать в отделениях банков

Банки превратились в супермаркеты, они предлагают не только вклады, но и более сложные финансовые инструменты Фото: Мила СТРИЖ

Часто бывает такое. Приходишь открывать вклад, а тебе навязывают другой продукт, который «лучше, чем вклад». Мол, гарантии такие же, а доход выше. На поверку все оказывается не так. Потому что о нюансах сложного финансового продукта менеджеры не рассказывают. Это называется мисселингом.

- Что такое мисселинг? Это нечестная продажа, связанная с подменой продукта. То есть, когда человек думает, что он купил что-то одно, а на самом деле это другое. Обычный человек, приходя в банк, чтобы разместить деньги, думает, что он размещает их во вклад. Это логично, потому что банки, депозиты, вклады, - все это связано воедино в сознании людей. Но банки превратились в супермаркеты, они предлагают не только вклады, но и более сложные финансовые инструменты. И вот в этот момент риск мисселинга сильно возрастает, - рассказал в эксклюзивном интервью KP.RU Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

То есть человек может думать, что это такой же депозит, только более доходный, а на самом деле он купил, например, полис накопительного или инвестиционного страхования жизни (НСЖ или ИСЖ).

- Это довольно частые жалобы. Либо он может купить какую-то ценную бумагу или инструмент финансового рынка, паи фонда (ПИФы) либо что-то еще. И вот здесь очень важно, чтобы менеджер честно и понятно человеку объяснял, во что он предлагает разместить деньги. Бывают случаи (мы это выявляем в рамках наших контрольных закупок), когда человека либо плохо проинформировали, то есть не полностью ему объяснили разницу, либо скрыли какие-то важные сведения. Обычно не говорят о том, что это вложение не застраховано государством. Часто забывают сказать, что доходность не гарантирована, - объяснил Михаил Мамута.

По его словам, в накопительном страховании жизни часто бывает условие, что если клиент пропустил какой-то из ежеквартальных или ежемесячных платежей, все аннулируется и сумма сгорает полностью.

- Это, конечно, большая подстава, говоря простыми словами, для человека. Поэтому мы сейчас к этим продуктам устанавливаем дополнительные требования. И этот нормативный акт в скором будущем начнет работать, - заверил представитель ЦБ.

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