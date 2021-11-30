Мясников рассказал, как защититься от омикрон-штамма коронавируса

Александр Мясников Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что ревакцинация является лучшим способом защиты от омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

- Защита пока только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60-70% больных, а с омикроном, возможно, будет работать на 20-30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация, — сказал специалист в интервью «Общественной службе новостей», допустив, что в будущем потребуется коррекция существующих вакцин.

Мясников добавил, что следующие штаммы будут еще заразнее предыдущих. Однако не факт, что они будут тяжелее переноситься, чем «дельта», отметил эксперт.

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил об рисках ухудшения эпидемиологической ситуации из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». По его мнению, большинство мутаций нового штамма может привести к тяжелому течению ковида при заражении может развиваться дольше, чем при дельта-штамме. Из-за этого организму потребуется больше времени выработать иммунитет.