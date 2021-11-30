Гинцбург предупредил о риске ухудшения эпидситуации из-за нового штамма коронавируса "омикрон" Фото: Shutterstock

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил об рисках ухудшения эпидемиологической ситуации из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон".

По его мнению, большое количество мутаций нового штамма может привести к тому, что тяжелое течение ковида при заражении может развиваться дольше, чем при дельта-штамме. Из-за этого организму потребуется больше времени выработать иммунитет. Об этом ученый рассказал ТАСС.

- Больше мутаций еще не значит, что хуже. Это как раз может повлиять ... на скорость перехода от момента заражения до проникновения в легкие. Если это будет как у уханьского штамма и всех предыдущих до штамма "дельта", то тогда клетки памяти будут работать и нас с вами защищать. То есть количество случаев тяжелого заболевания резко уменьшится, несмотря на то, что заразность будет такая же или даже больше, - сказал Гинцбург.

Накануне руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявлял, что по состоянию на 28 ноября в России не было обнаружено случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон".