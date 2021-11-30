На Украине пожаловались на отсутствие переговоров по транзиту газа с Россией

В Киеве пожаловались на отсутствие переговоров по транзиту газа с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил об отсутствии переговоров по транзиту газа с Россией.

- Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров... Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения, — сказал он в интервью агентству Reuters.

Витренко отметил, что Киев не может остановить процесс сертификации «Северного потока — 2» и будет оспаривать сертификацию трубопровода, если посчитает, что он не соответствует законодательству Европы.

Ранее посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен заявила, что предложение Украины о дополнительном транзите газа в объеме 55 млрд кубометров – это хорошая инициатива, которую следует реализовать, так как газопровод «Северный поток – 2» не запустят еще полгода. Она подчеркнула, что перед запуском «Северного потока – 2» необходимо провести обязательный анбандлинг - разделение по видам деятельности, что и стало причиной приостановки сертификации. Никакой политики в этом нет, заверила Фельдхузен.