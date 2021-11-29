Посол Германии в Киеве заявила, что "Северный поток 2" не заработает еще полгода

В Германии надеются, что Россия увеличит транзит газа через Украину Фото: REUTERS

Предложение Украины о дополнительном транзите газа в объеме 55 млрд кубометров – это хорошая инициатива, которую следует реализовать, так как газопровод "Северный поток – 2" не запустят еще полгода. Об этом заявила в интервью "Интерфаксу" посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен.

"Предложение интересное, - отметила Фельдхаузен. - Потому что "Северный поток - 2" еще точно полгода не будет работать".

Она подчеркнула, что перед запуском "Северного потока – 2" необходимо провести обязательный анбандлинг - разделение по видам деятельности, что и стало причиной приостановки сертификации. Никакой политики в этом нет, заверила Фельдхузен.

"Мы все думаем, что у России есть интерес получить сертификацию быстрее, а не позже. Однако сейчас это точно не будет быстрее, - подчеркнула немецкий посол. - Если они не сделают анбандлинг, то и сертификации не будет. В Bundesnetzagentur работают бюрократы, и если нет условий для сертификации, то ее и не будет. Россия знает об этом".

Как ранее писал сайт kp.ru, Германия приостановила процесс сертификации "Северного потока – 2". Немецкий регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму.

Напомним, для устранения этого препятствия компания Nord Stream 2 AG создаст "дочку" в Германии. Это поможет сертифицировать трубопровод "Северный поток — 2". При этом в Nord Stream 2 AG отказались разглашать детали и сроки сертификации.