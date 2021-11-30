Цена нефти Brent упала ниже 70 долларов за баррель впервые с августа 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

Цена нефти марки Brent снизилась в ходе торгов во вторник, 24 августа, до 70 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость февральского фьючерса падала на 4,88% – до 69,65 доллара за баррель. Последний раз баррель нефти Brent стоил меньше 70 долларов 23 августа 2021.

Тем временем нефть марки WTI упала в цене на 4,92% – до 66,51 доллара за баррель.

Как писал сайт kp.ru, нанкануне стоимость нефти марки Brent поднялась до 75,19 доллара за баррель, В понедельник, 29 ноября, цены на нефть начали расти после снижения, спровоцированного обнаружением нового штамма коронавирусной инфекции. По этой причине стоимость фьючерсов упала на 10%.

Напомним, в прошлую пятницу, 26 ноября, цена нефти Brent упала почти на 5%.