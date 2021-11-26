Нефть марки Brent подешевела на бирже почти на 5% Фото: REUTERS

Цена нефти марки Brent падает в пятницу, 26 ноября, на 4,77%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость январского фьючерса Brent снизилась до 78,3 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI снижалась на 5,63% – до 73,98 доллара.

По состоянию на 12:03 по московскому времени снижение цена на нефть марки Brent замедлилось до 4,27% – 78,71 доллара за баррель.

Тем временем курс доллара вырос 26 ноября на 1,36% до уровня 75,7 рубля, евро – до 85,21 рубля (+1,74%).

Как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на выросла на 1,23% и достигла 85,03 доллара за баррель. В последний раз цена нефти этой марки превышала 85 долларов за баррель в октябре 2018 года.