ВОЗ сомневается в эффективности полного запрета путешествий в борьбе с коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Полный запрет на международные поездки вряд ли остановит распространение коронавирусной инфекции, считают во Всемирной организации здравоохранения.

«Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения, но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования», – сказано в рекомендациях на сайте ВОЗ.

Организация советует властям стран применять в отношении международных поездок подход, основанный на оценках риска.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно о появлении нового штамма коронавируса, получившего научное название B.1.1.529. По данным экспертов, он демонстрирует устойчивость к вакцинам. Случаи инфицирования зафиксировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заражения были выявлены в Бельгии и Израиле. Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами.