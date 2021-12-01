Доступ к социально значимым интернет-ресурсам для россиян стал бесплатным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 декабря 2021 года в России доступ к сайтам, которые вошли в список "социально значимых", теперь будет бесплатным.

Это означает, что если вдруг у человека на телефоне нет интернета из-за того, что он забыл заплатить за домашний интернет или баланс мобильника оказался на нуле, то на "социально значимые" сайты все равно можно будет выйти. Причем сделать это можно с любых устройств.

Всего в списке "значимых" числятся более 300 сайтов. Это, в частности, госуслуги, порталы федеральных и местных органов власти, ряд новостных каналов, почтовики, поисковики и соцсети.

Ранее сообщалось, что летом 2021 года Государственная дума РФ во втором чтении приняла проект закона о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым сайтам. Документ дополняет закон о связи положением, согласно которому без взимания допплаты оказываются услуги абонентам по предоставлению доступа к сайтам, включенным в перечень социально значимых.

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