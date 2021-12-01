На Украине планируют заочно судить замглавкома Тихоокеанским флотом России

На Украине созданная так называемая "прокуратура Автономной Республики Крым" направила в суд "обвинительный акт" против российского вице-адмирала, замкомандующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского. Об этом говорится в заявлении на сайте "ведомства".

Березовскому инкриминируют "государственную измену" и "создание и руководство преступной организацией". Также в "прокуратуре" отмечают, что своими действиями и решениями он способствовал "проведению подрывной деятельности против Украины".

Ранее сообщалось, что в 2014 году против Дениса Березовского - теперь уже бывшего командующего ВМС Украины (бывшим он стал после того, как перешел на сторону крымчан) - возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена".