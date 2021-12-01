Ураган уничтожил "Главное дерево России-2021" - дуб посаженный Тургеневым

Дуб, высаженный Иваном Тургеневым, не смог пережить ураган / Фото: пресс-служба музея-заповедника "Спасское-Лутовиново"

Победивший на конкурсе "Лучшее дерево России – 2021" дуб в Орловской области, посаженный самим Иваном Тургеневым, серьезно пострадал во время ураганного ветра, который обрушился на регион во вторник, 30 ноября. Об этом сообщает "КП-Орел".

Мощнейший порыв повалил одну из орловских достопримечательностей, буквально вырвав ее из земли. Дерево всего два года не достояло до своего 200-летнего юбилея.

"Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать, - рассказал директор музея-заповедника Тургенева "Спасское-Лутовиново" Сергей Ступин. - Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине".

Примечательно, что в следующем году дуб должен был представлять Россию на конкурсе "Европейское дерево года". Не исключено, что теперь придется выбирать другого кандидата от страны.

Стоит отметить, что от ураганного ветра, скорость которого достигала 30 метров в секунду, пострадал не только дуб. Повалены несколько берез, елей, лип и ясеней.