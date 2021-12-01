Глава МИД Турции выступил против антироссийских санкций

Мевлют Чавушоглу Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу усомнился в эффективности санкций против России.

- По нашему мнению, (антироссийских) санкции не решат проблему, как не решили их в прошлом. Мы видели, как вводились санкции против разных стран, иногда против Турции, но это не решает проблемы, — сказал он на встрече глав МИД стран НАТО.

По мнению Чавушоглу, в этом вопросе необходим баланс между сдерживанием и диалогом. Турецкий министр убежден, что одними санкциями невозможно помочь Украине или какой-либо другой стране.

Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что санкции Соединенных Штатов Америки демонстрируют слабость американских властей. Так она прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что США готовы ввести санкции из-за ситуации на российско-украинской границе. По словам Захаровой, Москва готова к такому развитию событий и понимает, что введение санкций указывает на неспособность Вашингтона поддерживать «здоровую конкуренцию законными правовыми методами».