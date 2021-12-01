Шойгу объявил 29 и 30 декабря выходными днями для военных

Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что 29 и 30 декабря станут выходными дня для военнослужащих.

- Прежде чем перейдем к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу вооруженных сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря, — сказал он.

При этом Шойгу призвал обеспечить высокий уровень готовности войск, а также поддержать дисциплину и правопорядок в армии.

Ранее Министерство обороны России предложило освободить военных от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции. Согласно предложению ведомства, для входа в месте, где необходим QR-код, военнослужащим нужно будет предъявить только сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. Для офицеров таким документом является удостоверение личности, для солдат и сержантов — военный билет. Такие правила хотят распространить и на военных пенсионеров. Документ находится на согласовании в правительстве.