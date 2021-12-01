Минобороны предложило освободить от QR-кодов военных

В России предложили освободить от QR-кодов военных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство обороны России предложило освободить военных от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в министерстве.

Согласно предложению ведомства, для входа в месте, где необходим QR-код, военнослужащим нужно будет предъявить только сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. Для офицеров таким документом является удостоверение личности, для солдат и сержантов — военный билет. Такие правила хотят распространить и на военных пенсионеров. Документ находится на согласовании в правительстве.

Учредитель Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев считает, что для реализации идеи необходимо учесть ряд рисков, среди которых защита сертификатов от фальсификации. Эксперт также считает, что владельцы многих заведений откажутся пускать посетителей с таким сертификатом или по незнанию, или из страха перед проверяющими.

Ранее появилась информация, что комитет Совета федерации по образованию и науке одобрил концепцию проекта закона об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. Как отметил член комитета Петр Тултаев, законопроект «носит срочный характер» из-за текущей эпидемиологической ситуации. Председатель комитета Лилия Гумерова отметила, что ситуация требует оперативного решения. Она допустила, что власти немного запоздали с законодательными инициативами.