Кремль назвал дату ежегодной пресс-конференции Путина в 2021 году

Владимир Путин Фото: REUTERS

В Кремле сообщили, что ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря 2021 года.

- Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства, — пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В этом году мероприятие состоится в московском Манеже. Свободной аккредитации не будет, на пресс-конфренции смогут присутствовать 500 представителей СМИ. При этом администрация президента сама позовет часть журналистов, среди которых будут работники федеральных, региональных и зарубежных медиа.

Напомним, пресс-конференция также является ежегодным мероприятием, которое глава государства проводит с 2001 года. Перерыв был сделан лишь в период, когда Путин занимал должность премьер-министра (с 2008 по 2012 год).

В начале ноября Дмитрий Песков сообщал, что пресс-конфренция пройдет в очном формате.