Более трех миллионов человек привились от гриппа в Московской области

Более трех миллионов человек вакцинировались против гриппа в Московской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что в столичном регионе вакцинировалось от гриппа 3,2 миллиона человек.

"С начала сентября в Подмосковье проводится масштабная кампания по вакцинации от гриппа. В регионе прививку от гриппа сделали уже более 3,2 миллиона человек, из них 940 тысяч - дети", - цитирует слова Стригунковой интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Глава ведомства отметила, что грипп, как и коронавирус, может вызвать опасные осложнения и привести к летальному исходу.

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов рассказывал ОТР, как правильно сочетать прививки.

"Вакцины делаются с интервалом где-то в один месяц между ними. Потому что когда делаешь на второй, третий или десятый день, попадаешь в иммунную фазу – и может быть, что вообще не будет эффекта от вакцины или будут какие-то побочные эффекты", - рассказал он.

Ранее стало известно, что по состоянию на 30 ноября 2021 года прививки от гриппа сделали 7 млн 122,7 тыс. жителей Москвы, что составляет 56,32% от всей численности населения города, передает РИАМО.