"Тургеневский дуб" представит Россию на конкурсе "Европейское дерево года" в 2022 году Фото: "КП" Архив

«Тургеневский дуб», который является главной реликвией усадьбы матери писатели Ивана Тургенева в Спасском-Лутовинове в Орловской области, представит Россию в следующем году на конкурсе «Европейское дерево года», несмотря на повреждения, полученные накануне после урагана. Об этом в среду, 1 декабря, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Организаторы международного конкурса учли неординарность ситуации. В полученном от них ответе говорится, что основное внимание мероприятие уделяется не возрасту, красоте и размерам дерева, а в первую очередь его истории», – написал глава Оренбургской области на своей странице в Instagram.

Было одобрено ходатайство региональных властей о продолжении участия в конкурсе Тургеневского дуба. Кроме того, власти Орловской области уже озаботились вопросом увековечивания памяти этого дерева.

Напомним, что 198-летнее дуб, который, согласно записям Тургенева и его современников, он сам посадил и очень его любил, стал «Лучшим деревом России – 2021». Однако ураганный ветер, в минувший вторник, 30 ноября, вырвал дерево из земли. Как писал сайт kp.ru, населенные пункты в разных районах Орловской области остались без света, ветер валил деревья и обрывал провода, а скорость его достигала 30 м/с.