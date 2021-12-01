Новый порядок выдачи медсправок для лишенных прав водителей вступит в силу с 1 марта 2022 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Водителей, которые ранее были лишены прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, с марта 2022 года при прохождении медицинского освидетельствования для возврата прав будут проверять на алкоголизм и наркотическую зависимость. Об этом говорится в приказе Минздрава РФ, вступающим в силу с 1 марта следующего года.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн уточнил, что водителям, лишенным прав за езду в нетрезвом виде, придется пройти «химико-токсикологическое исследование, устанавливающие факт употребления психоактивных веществ (наркотиков и психотропных веществ) и лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя».

Отмечается, что при наличии клинических признаков алкогольной или наркотической зависимости водителей могут направить на прохождение дополнительного химико-токсикологического исследования.

Кроме того, изменяется формат справки и теперь в нее вносят все обследования врачей-специалистов, инструментальные и лабораторные исследования, что, как отметил Брюн, позволит усилить «значение выданной справки и ответственность каждого специалиста». Также ожидается, что новый формат справки позволит избежать фальсификаций.

Напомним, 22 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета палаты поднял вопрос об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах, поручив в кратчайшие сроки подготовить необходимые поправки.