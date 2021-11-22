Володин поручил в кратчайшие сроки подготовить поправки об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 22 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета палаты поднял вопрос об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах, и дал поручение в кратчайшие сроки подготовить соответствующие поправки.

Как говорится в сообщении пресс-служба Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев сообщил о ходе работы над инициативой, предложив привлечь к данной работе специалистов и общественность.

«Мы установим порядок, когда за первое нарушение будет наступать ответственность, а за рецидив она будет… существенной. Далее - мы обязательно установим порядок конфискации транспорта, который становится угрозой жизни других людей в неразумных руках», - заявил парламентарий.

Васильев также привел данные, согласно которым с января по сентябрь текущего года на дорогах России произошло 96 314 аварий, жертвами которых стали 10 516 человек.

Напомним, ранее в России предложили ужесточить наказание для пьяных таксистов. Санкция коснется не только водителей такси, но и общественного транспорта.