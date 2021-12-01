Мировые цены на кофе достигли максимума за 10 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость кофе на Межконтинентальной бирже достигла максимума с 2011 года.

Как передает СNBC, по данным аналитиков, такая напряженность на рынке сохранится до 2023 года из-за низкого урожая кофе, а также задержек в цепочках поставок.

Согласно представленным данным, по итогам торговой сессии в понедельник, 29 ноября, стоимость контрактов на кофе на декабрь текущего года составила 2,34 доллара за фунт. Фьючерсы на кофе на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке поднялись до 2,46 доллара, что является самой высокой ценой за десятилетие. В минувшую пятницу, 26 ноября, Международная ассоциация кофе установила эталонную цену 2,07 доллара за фунт, что на 85% превышает прошлогодний показатель.

Специалисты отмечают, что к рекордному подорожанию кофе привело совпадение нескольких важных для рынка фактов. Глава товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен заявил, что урожай в Бразилии, которая является крупнейшим производителем кофейных зерен, оказался в «шатком состоянии», из-за резких заморозок и засухи этим летом. Эксперт не исключил, что неблагоприятные погодные условия повлияют на урожай и 2023 года, что создает риск дальнейшего подорожания кофе.

Кроме того, специалисты указывают и на глобальные перебои в транспортных цепочках, что является важным, поскольку обжарка зерен кофе или подготовка их к продаже, часто происходит в стране производства.

Указывают также на то, что во Вьетнаме, втором по величине экспортере кофе, отмечается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекции, а в Эфиопии в начале ноября текущего был введен режим чрезвычайной ситуации из-за обострения противостояния повстанцев с правительством.