Лукашенко назвал Путина родным братом, отметив одинаковое видение мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина родным братом, заявив, что они видят мир одинаково.

Белорусский лидер отметил, что в последнее время только убедился в этом, выразив уверенность, что российский коллега считает его больше, чем другом.

«Мы родные братья…Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир», - заявил глава республики в интервью РИА Новости.

Лукашенко также заявил, что у них с Путиным «могут быть отличающиеся друг от друга поступки», однако их глаза «видят этот мир одинаково». По его словам, у него с российским лидером очень добрые отношения.

Напомним, в интервью Лукашенко также заявил, что украинские военные сами попросили Россию спасти Крым в 2014 году. По словам белорусского лидера, Путин настаивал на юридическом решении проблемы, поэтому там прошел референдум.