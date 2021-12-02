Лавров заявил, что военная безопасность в Евроатлантическом регионе продолжает разрушаться Фото: REUTERS

Военная безопасность в Евроатлантическом регионе на сегодняшний день продолжает разрушаться, что вызывает озабоченность. Такое заявление в четверг, 2 декабря, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается военной безопасности в Евроатлантическом регионе - она продолжает разрушаться», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, отметив, что сегодня остался только один договор между Россией и США об ограничении стратегических наступательных вооружений, а также Договор по открытому небу были по сути дела разорваны нашими американскими коллегами и Договор о ракетах средней и меньшей дальности.

По словам российского министра, такое положение вызывает озабоченность у всех, однако мало кто решается указать на истинные причины такой ситуации, а только выражают сожаление.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Лавров также заявил, что Россия считает важным использовать посредничество США для урегулирования конфликта на Востоке Украины, отметив, что Вашингтон готов помогать с Минскими договоренностями.