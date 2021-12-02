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Политика2 декабря 2021 16:36

Лавров заявил, что Россия считает важным использовать посредничество США для урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД РФ отметил, что Вашингтон готов помогать с Минскими договоренностями
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей Лавров.

Сергей Лавров.

Фото: REUTERS

Москва считает важным использовать посредничество Вашингтона для урегулирования конфликта на Востоке Украины. Такое заявление в четверг, 2 декабря, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ сообщил, что в ходе встречи на полях министерского заседания Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) госсекретарь США Энтони Блинкен «стал перечислять требования к России по Минским соглашениям». По словам Лаврова, в ответ он «все разъяснил и процитировал все пункты соглашения».

«Но, тем не менее, мы сегодня говорили с Госсекретарем. Американцы выражают готовность и намерение помогать с Минскими договоренностями. И тем не менее мы считаем, что стоит использовать их влияние на Киевский режим», - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, встреча Лаврова с Блинкеном длилась около 40 минут. Как писал сайт kp.ru, госсекретарь США заявил, что провел «откровенный» разговор с министром иностранных дел России.