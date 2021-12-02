Российский биатлонист Латыпов занял четвертое место в спринте на этапе Кубка мира в Швеции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский биатлонист Эдуард Латыпов в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде занял четвертое место.

Победу одержал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который, несмотря на один промах, продемонстрировал большую скорость и трассу за 22 минуты 58,7 секунды. Серебро взял француз Эмильен Жаклен, также завершивший гонку с одним промахом (+18,0), а тройку лидеров замкнул его соотечественник Кантен Фийо Майе, который тоже совершил промах (+21,5).

Латыпов уступил Самуэльссону 26,1 секунды, при этом российский биатлонист не допустил ни одного промаха. Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов стал 13-м (+55,9; один промах), россиянин Александр Поварницын - 28-м (+1.22,0; один промах), Карим Халили - 33-м (+1.29,7; два промаха), Василий Томшин - 39-м (+1.38,5; два промаха), Даниил Серохвостов - 74-м (+2.33,6; четыре промаха).

Напомним, в субботу, 4 декабря, в рамках этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоятся женская гонка преследования, а также мужская эстафета. На следующий день, 5 декабря, пройдут мужская гонка преследования и женская эстафета.