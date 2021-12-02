Мужчина с дробовиком около штаб-квартиры ООН задержан

В полиции Нью-Йорка заявили об отсутствии угрозы из-за мужчины с дробовиком около штаб-квартиры ООН Фото: REUTERS

Мужчина с дробовиком, который находится неподалеку от штаб-квартиры Организации объединенных наций (ООН) задержан. Об этом сообщили правоохранительные органы Нью-Йорка

Ранее в полиции Нью-Йорка сообщали об отсутствии угрозы для граждан из-за мужчины с дробовиком. «В настоящее время нет угрозы для общественности», - говорилось в заявлении правоохранительных органов, опубликованном в Twitter.

Полицейские также сообщили, что «инцидент» на пересечении 42-й улицы и Первой авеню на данный момент не завершился, поэтому правоохранители попросили граждан находиться подальше от этого района, а также предупредили об образовавшихся на дорогах пробках.

В четверг, 2 ноября, сотрудников ООН заявили о возможной угрозе из-за неизвестного человека с дробовиком недалеко от штаб-квартиры и попросили спрятаться в укромных местах.

Напомним, в конце октября полиция в Нью-Йорке оцепила два квартала у штаб-квартиры ООН из-за подозрительного предмета. Движение на данной территории перекрыто

.