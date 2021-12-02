24-летняя девушка скончалась на занятиях по вокалу в московской студии Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре Москвы, в музыкальной студии "Эг Мьюзик" на улице Покровка во время урока по вокалу скончалась 24-летняя девушка.

По данным источника "Пятого канала", телесных повреждений у нее обнаружено не было. Москвичку отправили в один из столичных моргов, где специалисты установят точную причину смерти.

Отмечается, что правоохранители проводят проверку по факту смерти девушки.

Сайт KP.ru рассказывал, о трагическом случае в Люберцах Московской области, где ученик одиннадцатого класса умер во время проведения итогового сочинения.

Одноклассник погибшего рассказал, что как только назвали темы сочинений, мальчик захрипел. По его словам, "он был весь синий, руками пытался держаться за парту, а потом упал на пол вместе со стулом". В обстоятельствах произошедшего теперь разбирается Следственный комитет, проводится проверка.