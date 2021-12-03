Минобороны опубликовало секретные данные об обороне Москвы в 1941 году с помощью искусственной водной преграды

Подробности уникальной инженерно-технической операции были раскрыты впервые Фото: Дарья АСЛАМОВА

Минобороны России опубликовало секретные архивные документы о битве за Москву зимой 1941 года. В них рассказывается о специальной операции советских военных инженеров, которая помешала немцам окружить город.

Как сообщают в военном ведомстве, одной из серьезных причин провала немецкого наступления на севере от Москвы стала уникальная разработка отечественных инженеров. Они придумали, как создать искусственную водную преграду и разместить ее в долинах рек Яхромы и Сестры.

В выполнении сложнейшего задания были задействованы инженеры управления военно-полевого строительства (УПВС) фронта во взаимодействии со специалистами канала Москва - Волга. Они залили водой большое пространство, чтобы немецкая военная техника не могла пройти по этой территории или использовать ее для приземления авиации. Специально для этого в лед были вморожены колья.

Своевременно проведенная уникальная операция помогла защитить Москву. Отмечается, что информация о ней была раскрыта для широкой аудитории впервые только сейчас.

Как ранее писал сайт kp.ru, к 80-летию битвы под Москвой ФСБ России рассекречены уникальные архивные документы о злодеяниях гитлеровских войск в Калининской (ныне - Тверской) области.