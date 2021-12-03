В России 3 декабря 2021 выявлено 32 930 случаев заражения коронавирусом

По уровню заболеваемости лидирует Москва Фото: REUTERS

В России за минувшие сутки зарегистрировали 33 860 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в пятницу, 3 декабря 2021 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как сообщает Оперштаб, наибольшее число заболевших снова вывили в Москве, где ежесуточный прирост составил 3304. Следующем по количеству заразившихся идет Санкт-Петербург с показателем 2609. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 1813 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом выявили во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 7,8% заболевших не имели каких-либо клинических проявлений коронавируса. За прошедшие сутки зафиксировали 1217 летальных исходов, а полностью выздоровели 36 514 человек.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 3 декабря 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в России возросло до 9 736 037. Жертвами инфекции стало 278 857 человек, а выздоровел 8 436 631 пациент.

Как ранее писал сайт kp.ru, врачи полагают, что новый штамм коронавирусной инфекции, получивший название "омикрон", сопровождается умеренными симптомами, среди которых утомляемость и учащенное сердцебиение.