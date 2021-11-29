Врачи перечислили симптомы нового штамма коронавируса "омикрон" Фото: Мария ЛЕНЦ

Врачи полагают, что новый штамм коронавирусной инфекции, получивший название «омикрон», сопровождается умеренными симптомами, среди которых утомляемость и учащенное сердцебиение.

Как сообщил член независимого Совместного комитета по вакцинации и иммунизации, консультирующего правительство Великобритании, профессор Адам Финн, согласно данным, поступающим из Южно-Африканской Республики (ЮАР), случаи заболевания этим штаммом не являются «особо серьёзными». При этом не наблюдается потеря обоняния и вкуса.

Специалист отметил, что на сегодняшний день слишком рано с полной уверенностью заявлять о проявлениях нового варианта коронавируса, поскольку он ещё мало изучен.

Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Кетзи заявила, что примерно 18 ноября начала наблюдать случаи, когда у больных проявлялись «необычные симптомы», отличающиеся от признаков, которые обычно можно встретить при штамме «дельта».

«Всё началось с пациента возрастом 33 года. Он сказал мне, что последние дни чувствует чрезвычайную усталость. У него боль в теле и немного болит голова», - рассказала она в эфире ВВС.

По ее словам, у одного из пациентов «першило в горле», но не было кашля, при этом он чувствовал вкусы и запахи. Специалист заявила, что симптомы у пациентов с данным штаммом «чрезвычайно мягкие».

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пока смертей от нового штамма не зарегистрировано, однако назвали высокой вероятность дальнейшего распространения «омикрона» на глобальном уровне, указав на быструю скорость его распространения.