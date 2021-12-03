«Белавиа» заявила, что новые ограничения ЕС не отразятся на полетах

В "Белавиа" заявили, что новый пакет санкций ЕС не отразится на зимнем графике полетов. Фото: Сергей ГАПОН

Белорусская авиакомпания «Белавиа» рассказала о работе в условиях новых санкций ЕС. В обращении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что новые ограничения ЕС практически не отразятся на возможности выполнения полетов.

В «Белавиа» заверили, что зимнее расписание полетов сформировано и в него будут вноситься только точечные коррективы.

«Подавляющее большинство рейсов будет выполнено по расписанию. В единичных случаях изменения расписания пассажиры регулярных рейсов предупреждаются об этом персонально, при изменении расписания чартерных рейсов информируется заказчик рейса», - говорится в сообщении.

Сейчас флот «Белавиа» состоит из 15 самолетов. В авиакомпании отметили, что этого достаточно для выполнения всех запланированных рейсов.

«Не стоит волноваться: введенные ограничения не отразятся на возможности выполнения полетов, которые уже запланированы в текущем расписании. Вы можете смело планировать отпуск на зимних каникулах. Риска застрять в чужой стране нет. Государства, в которые сейчас выполняются полеты, открыты для «Белавиа», новые ограничения не повлияют на их доступность, рейсы будут выполняться в соответствии с расписанием», - сообщает «Белавиа».

Ранее на kp.ru сообщалось, что «Белавиа» вошла в список 11 юридических лиц Белоруссии, которых затронул новый пакет санкций ЕС.