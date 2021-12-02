Минфин США ввел санкции против 20 и 12 юридических лиц Белоруссии

США, ЕС и Великобритания ввели новые санкции против белорусских физических и юридических лиц. Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство финансов США внесло в санкционный список по Белоруссии 12 юридических лиц и 20 физических лиц. В их число попал сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко, сообщает ТАСС.

Также Минфин запретил гражданам США совершать операции с долговыми обязательствами Белоруссии, которые выпущены после 2 декабря на срок более 90 дней.

Также сообщается, что в санкционный список ЕС в отношении Белоруссии попали 11 белорусских организаций, в том числе «Белавиа», «Центркурорт», «Белшина», «ГродноАзот», «Беларуснефть» и 17 физических лиц, включая руководителя Госпогранкомитета.

В то же время власти Великобритании сообщили о введении санкций в отношении ряда белорусских компаний и физических лиц. В частности, санкции наложены на компанию «Беларуськалий» и пятерых журналистов государственных СМИ, в числе которых политический обозреватель Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев, заместитель председателя Белтелерадиокомпании Сергей Гусаченко, политический обозреватели издательского дома «Беларусь сегодня» Андрея Муковозчика, журналист этого же СМИ Людмила Гладкая, журналист телеканала СТВ Григорий Азаренок.

Также в британском санкционном списке оказались начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрей Паршин, судья суда Фрунзенского района Минска Наталья Бугук и бывший помощник прокурора в этом же суде Алина Касьянчик. Всем этим людям запрещен въезд в Великобританию. Если окажется, что кто-либо из них имеет счета в британских банках, счета будут заморожены.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о новом пакете санкций, которые США и ЕС начали готовить в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса.