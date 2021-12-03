Пенсионер из Тольятти выиграл квартиру в Самаре

Вручение ключей от квартиры победителю.

Победителей первого этапа викторины “Вакцинация — это жизнь” определили 24 ноября 2021 года. В пятницу 3 декабря произошло торжественное вручение главного приза — квартиры.

Победителем стал Виктор Евстигнеев. Ему 83 года, он проживает в Тольятти. На торжественное вручение он прибыл вместе с внучкой Анастасией Покаревой, вся семья до последнего не верила, что дедушка стал победителем. Виктор Константинович планирует переехать в Самару из Тольятти.

Вручала ключи от квартиры председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Самарской области Галина Гусарова. Она поздравила победителя и пожелала ему поскорее обжиться на новом месте.

Викторина продолжается. Второй и третий этапы пройдут 8 и 22 декабря, принять в ней участие имеет право любой вакцинированный житель Самарской области. Для участия необходимо выполнить простые условия на сайте «Карта жителя Самарской области» по адресу https://card.samregion.ru.